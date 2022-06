Holstein Kiel verpflichtet Becker von Schalke

"Mit Timo Becker bekommen wir einen dynamischen und körperlich robusten Spieler für unsere Defensive", sagte Holsteins Sportchef Sport Uwe Stöver: "Er ist variabel in der Innenverteidigung und auch rechts außen in der Viererkette einsetzbar und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er uns direkt helfen kann."