HSV-Stadionsprecherin Christina Rann über ihre Rolle neben dem Feld - Flutlicht an! mit Mara Pfeiffer

Sie habe versucht, in diesem Moment Trost zu spenden, erzählt Rann zwei Tage später. So, wie sie selbst in den Stunden nach der Niederlage Zuspruch und Aufmunterung erhält, in den vielen Nachrichten, die andere Fußballliebhaber*innen ihr senden. „Das waren sehr tröstende Worte“, erzählt sie. Diese Gemeinsamkeit habe ihr gutgetan. Den Schmerz gemildert.