FC Bayern verleiht Sarpreet Singh - Wechsel zur Werder Bremen war geplatzt

„Nachdem Sarpreets Wechsel zu Werder Bremen in die Bundesliga nicht geklappt hat und er verletzungsbedingt noch ein paar Wochen kürzertreten muss, freuen wir uns sehr, dass er in ein gewohntes Umfeld zurückkehren kann. Wir sind überzeugt, dass er beim Jahn wieder an seine alte Leistungsstärke anknüpfen wird“, wird Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer nun in einer Pressemitteilung zitiert.