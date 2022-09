2. Bundesliga, Düsseldorf - Rostock: Glücksfall Daniel Thioune

Und dann kam Düsseldorf: Er übernahm im Februar die Fortuna auf Abstiegsplatz 16 und führte sie mit einer Erfolgsserie von 12 Spielen ohne Niederlage auf einen soliden 10. Platz am Saisonende. Trotz der jüngsten Niederlage in Heidenheim steht für die Fortuna in der neuen Spielzeit der beste Saisonstart seit fünf Jahren auf dem Zettel. Und zu einer Heimmacht hat er sie geformt. In zehn Heimspielen unter Thioune gab es sieben Siege und keine Niederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)