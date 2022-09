2. Bundesliga: Nach Brutalo-Foul! Jetzt spricht Aaron Opoku

Opoku: Nein, enttäuscht bin ich nicht. So ist nunmal das Geschäft. Ich habe mich dafür entschieden in diesem Geschäft zu arbeiten und deshalb muss ich nicht rumjammern. Es gab beim HSV immer einen gesunden Konkurrenzkampf. Am Ende war es so, dass man den Kader auf den Positionen, die ich spielen kann (auf beiden Flügeln oder wie in Hamburg als Rechtsverteidiger, Anm. d. Red.), gut besetzt hat. Und da der Klub wusste, dass ich wechseln wollte, bringt es ja auch nichts, einen Spieler unbedingt halten zu wollen.