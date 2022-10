2. Bundesliga Topspiel: Hannover gegen Bielefeld voll im Soll und klarer Favorit

Im Schnitt kamen bislang über 30.000 Zuschauer zu den Heimspielen von Hannover 96. So auch an jenem Abend im Juli beim Gastspiel der Kiezkicker. Es war ein turbulentes Spiel mit dem späten Ausgleich der Hamburger zum 2:2 in der fünften Minute der Nachspielzeit. Es war damit eines der drei Saisonspiele, in denen Hannover durch Gegentore jenseits der 90. Minute doch noch Punkte abgab.