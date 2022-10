2. Bundesliga Topspiel: St. Pauli gegen Darmstadt Außenseiter, weil ein Torjäger fehlt

Seit dem Weggang von Guido Burgstaller fehlt den Hamburgern ein solcher Zielspieler, der im gegnerischen Strafraum in hoher Quote anspielbar ist, Bälle festmacht, ablegt oder selbst vollstreckt. St. Paulis Spiel hat Laufbereitschaft, Spielstärke und Physis. Aber die Durchschlagskraft vor dem Tor fehlt all zu oft. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)