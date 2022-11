4:4, 4:2, 5:4! Totaler Tor-Irrsinn in der 2. Bundesliga

Besonders irrwitzig verlief die Partie in Heidenheim, wo es in der Nachspielzeit nochmal zwei wilde Wendungen gab: In der inoffiziellen Minute 92 glich Aygün Yildirim zum 4:4 aus, in Minute 94 sorgte Stefan Schimmer für das 5:4. Heidenheim bleibt damit als Dritter an den direkten Aufstiegsaspiranten Darmstadt und HSV dran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)