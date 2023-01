2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC St. Pauli, 0:1 (0:1)

Am Sonntag trafen Nürnberg und St. Pauli aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 1:0 für sich. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der FC St. Pauli am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Jakov Medic schoss für die Elf von Fabian Hürzeler in der 33. Minute das erste Tor. St. Pauli hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Zum Seitenwechsel ersetzte Marcel Beifus vom FC St. Pauli seinen Teamkameraden Adam Dzwigala. In der 64. Minute stellte Markus Weinzierl um und schickte in einem Doppelwechsel Benjamin Goller und Erik Shuranov für Jens Castrop und Christoph Daferner auf den Rasen. Markus Weinzierl wollte den 1. FC Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Felix Lohkemper und Jermain Nischalke eingewechselt für Kwadwo Duah und Mats Möller Daehli neue Impulse setzen (81.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische Sather (Grimma) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. St. Pauli brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.