2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Magdeburg, 3:2 (2:1)

Die 29.433 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Moritz Kwarteng brachte den 1. FC Magdeburg bereits in der sechsten Minute in Front. Eine starke Leistung zeigte Dawid Kownacki, der sich mit einem Doppelpack für Düsseldorf beim Trainer empfahl (9./34.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. In der Halbzeit nahm Magdeburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Andreas Müller und Mo El Hankouri für Amara Condé und Julian Rieckmann auf dem Platz. In der 59. Minute war Kwarteng mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der 75. Minute stellte Fortuna Düsseldorf personell um: Per Doppelwechsel kamen Rouwen Hennings und Jorrit Hendrix auf den Platz und ersetzten Kristoffer Peterson und Marcel Sobottka. Shinta Appelkamp machte in der 84. Minute das 3:2 der Mannschaft von Daniel Thioune perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Willenborg (Osnabrück) gewann die Fortuna gegen den 1. FC Magdeburg.