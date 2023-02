2. Bundesliga: HSV siegt im hitzigen Nord-Derby - St. Pauli gewinnt - Magdeburg mit spätem Treffer

Ludovit Reis (40.) und Neuzugang Andras Nemeth (90.+4) trafen für den lange Zeit überlegenen HSV und sicherten den dritten Ligasieg hintereinander. Nach einer gelb-roten Karte gegen den Rostocker Damian Roßbach (80.) spielten die Hamburger in letzten zehn Minuten in Überzahl. Der Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt beträgt nach 19 Spieltagen zwei Punkte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Rostock mit zwei aberkannten Treffern

Die Hamburger traten bis tief in die zweite Halbzeit als Spitzenmannschaft auf und beherrschten ein bis dahin recht harmloses Hansa-Team. Doch Rostock fing sich und drängte in der letzten halben Stunde auf den Ausgleich.

Hannover kassiert nächste Niederlage

Hannover 96 verliert den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zunehmend aus den Augen. Nach der Heimniederlage zum Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) verloren die Niedersachsen auch am 19. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:2) beim FC St. Pauli. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sechs Punkte.

St. Pauli-Treffer sorgt für Diskussionen

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Millerntor ging es gleich in der Anfangsphase hoch her. Beim Heimdebüt des neuen Pauli-Trainers Fabian Hürzeler, der seine Premiere am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg gewonnen hatte (1:0), vergaben beide Teams hochkarätige Chancen. Dann staubte Daschner ab, nachdem Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler einen Distanzschuss nicht festhalten konnte.