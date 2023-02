2. Liga: Die nächsten drei Spiele von Darmstadt 98 werden wild - Kolumne von Markus Höhner

Noch 14 Spieltage.

Dann wissen wir, wer es schafft mit dem Aufstieg oder Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Kann Kaiserslautern vielleicht den Durchmarsch schaffen? Schafft Paderborn doch noch seinen dritten Bundesliga-Aufstieg, oder schafft Heidenheim seinen ersten? Kehrt der HSV im fünften Anlauf endlich zurück in die 1. Liga? Und was macht Darmstadt 98? Bricht es wieder ein, wie in der letzten Saison und steht am Ende ohne Aufstieg und mit ganz viel Enttäuschung da? (DATEN: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Die Lilien kommen am Samstag als Tabellenführer und klarer Favorit zum Topspiel ins Rostocker Ostseestadion (ab 19.30 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1). Zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison standen sie auch ganz oben, am Ende reichte es aber nur zum enttäuschenden Platz vier. Droht Darmstadt das gleiche Schicksal auch in dieser Spielzeit? Letztlich alles spricht im Moment dagegen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Darmstadt hat die beste Abwehr der Liga

Im zweiten Jahr unter Trainer Torsten Lieberknecht wirken die Lilien stabil und kaum verwundbar. Grundlage ist ein mit viel Physis und Wucht gespielter Fußball mit der klaren Ausrichtung, über eine besonders gute Defensivarbeit erfolgreich zu sein. Mit nur 16 Gegentoren in 20 Spielen stellt Darmstadt die mit Abstand beste Defensive der Liga. Und sie holen die Ergebnisse. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Der Start ins neue Kalenderjahr gelang in der Liga mit 3 Siegen und 8:1 Toren. In Sandhausen mit einem wuchtigen 4:0 zu bestehen, war ebenso ein Signal der sportlichen und mentalen Stabilität, wie auch das am letzten Spieltag mit Geduld und Ruhe hinten raus zum Sieg gedrehte Spiel gegen einen zähen Gegner Eintracht Braunschweig. In der Summe ist Darmstadt in der 2. Liga nun seit unglaublichen 19 Spielen unbesiegt, nur am ersten Spieltag verlor man gegen Regensburg. Überm Strich bedeutet dies aktuell in der Tabelle stolze achz Punkte Vorsprung vor dem dritten Platz.

Also, alles spricht aktuell für Darmstadt als Rückkehrer in die erste Fußball-Bundesliga. Aber wir alle wissen, dass dies nur Thesen, Trends und Wahrscheinlichkeiten sind. Entschieden wird im Kopf und auf dem Platz. Und so freuen wir uns, die Lilien in den nächsten drei vielleicht entscheidenden Wochen in unseren Live-Spielen begleiten zu dürfen. (DATEN: Spielplan der 2. Bundesliga)

Darmstadt-Triple auf SPORT1

Das Spiel am Samstag ist ein ähnlicher Job, wie der beim letzten Spiel gegen Braunschweig.

Darmstadt muss mit Geduld und höchstem Aufwand seiner Favoritenrolle gerecht werden und gegen einen eher unbefangen spielenden Gegner dem Druck standhalten. Schon jetzt freue ich mich auch riesig auf unser Topspiel am Samstag drauf. Showdown am Bölle! Der HSV kommt nach Darmstadt und wieder sind wir live dabei. Kopfkino beim Kommentator: Das unfassbar starke 5:0 des HSV in Darmstadt im letzten Februar, was den Hamburgern letztlich nicht zum Aufstieg verhalf, aber bei den Darmstädtern saisonprägende Verunsicherung hinterließ.

Doch auch das Hinspiel im August ist in Erinnerung, als die Lilien im Volkspark mit 2:1 gewinnen konnten. Am Samstag danach gibt‘s dann Teil 3 des „Lilien-Live-Triples“ bei SPORT1 mit dem Gastspiel der Darmstädter beim aktuell Tabellen-Dritten Heidenheim. Wer das HSV-Spiel am Samstag bei uns verfolgt hat, der weiß, was die Lilien in der Voith-Arena für ein Spektakel-Fußball erwartet.