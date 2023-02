2. Liga: FC Hansa Rostock – Hamburger SV (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der HSV will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Rostock punkten. Beim 1. FC Heidenheim 1846 gab es für FC Hansa Rostock am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Letzte Woche gewann der Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig mit 4:2. Somit belegt Hamburg mit 37 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte die Hansa die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.