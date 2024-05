"Das war einfach kindisch von denen": Derby-Ärger in Hamburg

„Das war einfach kindisch von denen, wie die sich aufgeregt haben. Jeder weiß, dass wir unsere Läufe vor dem Spiel machen. Dann bauen die ihre Übung extra so auf, dass wir dadurch laufen müssen - einfach kindisch“, sagte Irvine später bei SPORT1 .

Uneinigkeit zwischen Baumgart und Hürzeler

HSV-Trainer Steffen Baumgart sah das anders. Auf der Pressekonferenz auf die Auseinandersetzung angesprochen, sagte er: „Das passiert, wenn eine Mannschaft in die falsche Hälfte läuft. Und das ist Absicht . Es ist nicht zum ersten Mal passiert.“ Im Hinspiel hatte es einen ähnlichen Aufreger gegeben.

Baumgart hatte seinen Spielern die Szenen im Vorfeld gezeigt. „Ich habe ihnen gesagt, wenn es noch einmal passiert, dass jemand in unsere Hälfte läuft, der da nichts zu suchen hat…“ Er hielt kurz inne, fügte dann hinzu: „Also ich bin nun 30 Jahre dabei. Und eines steht fest: In meiner Hälfte hat keiner etwas zu suchen. Das hat etwas mit Respekt zu tun.“ Fabian Hürzeler, der Trainer von St. Pauli, ließ sich davon nicht beirren und antwortete ein wenig trotzig: „Wer werden das so weiter machen.“