2. Liga: Trainerentlassung in Sandhausen! Schwartz muss gehen

Wie das Tabellenschlusslicht am Sonntagabend wenige Stunden nach der 0:3-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC mitteilte, muss der 55-Jährige vorzeitig gehen. (NEWS: Alle Infos zur 2. Bundesliga)

"Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alu festgehalten", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier: "Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen."

Schwartz: " Jeder weiß, was mir der SV Sandhausen bedeutet“

Schwartz bedauerte sein vorzeitiges Aus. "Jeder weiß, was mir der SV Sandhausen bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, wie auch in der vergangenen Saison erreicht hätten", sagte er: "Aber ich akzeptiere die Entscheidung und bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Liga bleibt ? ich drücke ihr die Daumen."