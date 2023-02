KSB besiegt Regensburg - Unglaubliches Pech für Bayern-Leihgabe

Jahn Regensburg kann in der 2. Liga einfach nicht mehr gewinnen, dementsprechend werden die Abstiegssorgen von Trainer Mersad Selimbegovic immer größer.

Regensburg verlor 0:1 (0:1) beim Karlsruher SC und wartet nun seit neun Ligaspielen auf einen Sieg. In dieser Phase holte der Jahn nur zwei von 27 möglichen Punkten und könnte im weiteren Verlauf des 22. Spieltags ans Tabellenende rutschen.

Am Freitagabend hielt Regensburg zwar gut mit, das entscheidende Tor aber erzielte der KSC: Mikkel Kaufmann (24.) war Nutznießer eines Abwehrfehlers der Gäste und brachte sein Team in Führung. Auf der Gegenseite hätte Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh (36.) fast ausgeglichen, sein sehenswerter Distanzschuss aber flog nur an die Latte.