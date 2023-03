2. Bundesliga: Darmstädter Doppelpack sichert Tabellenführung gegen Lautern

Darmstadt 98 hat seine Ergebniskrise beendet und liegt in der 2. Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte am Samstagabend nach zuletzt zwei Niederlagen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (2:0) und führt die Tabelle neun Spieltage vor dem Saisonende mit 52 Punkten vor dem 1. FC Heidenheim (50) und dem Hamburger SV (49) an.

Filip Stojilkovic (36., 43.) traf vor 17.650 Zuschauern für die Lilien vor der Pause. Für Kaiserslautern dürfte sich der Aufstiegstraum nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen erledigt haben.

Darmstadt tat sich ohne Topstürmer Mathias Honsak zunächst schwer. Ein Kopfball von Phillip Tietz bereite Gäste-Torhüter Andreas Luthe keine Probleme (11.). Auf der anderen Seite vergab Marlon Ritter per Kopf die große Chance zur Führung der Roten Teufel (24.).

Nach dem Wechsel blieb Darmstadt am Drücker. Tietz verzog knapp (49.), auch Braydon Manu vergab in aussichtsreicher Position (64.).

In der 92. Minute machte Darmstadt fast noch mit einem Konter den dritten Treffer des Abends, der 18-jährige Italiener Torsiello scheiterte aber auf dem Weg zu seinem ersten Treffer in der 2. Bundesliga am Pfosten.