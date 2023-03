2. Bundesliga: Düsseldorf vs. Heidenheim - Jan-Niklas Beste ein Symbol für Wucht und Wille

Schon in der Hinrunde ist mir Jan-Niklas Beste immer wieder extrem aufgefallen und aus meiner Sicht spielt der Heidenheimer Offensivmann eine überragende Saison.

In den Rankings der zweiten Liga stehen andere Spieler noch besser da, was die Nutzung seines Nachnamens zum Wortspiel letztlich verbietet. Und doch setzt er in dieser Saison immer wieder Ausrufezeichen, wie zuletzt mit seinem späten Siegtor gegen Darmstadt.

Seine sieben Tore und sieben Vorlagen sind definitiv beste Referenzen, aber Beste verkörpert für mich viel mehr als diese nackten Zahlen. Er steht für mich symbolisch für den Heidenheimer Spielstil, geprägt von Laufbereitschaft, Wucht und Wille.

Und er ist ein wunderbares Beispiel, wie sich Spieler in Heidenheim unter Trainer Frank Schmidt zu Leistungsträgern weiterentwickeln. Beste kam im Sommer aus Regensburg und ist in Heidenheim zu einem der Topspieler der zweiten Liga gereift.

Düsseldorf gegen Heidenheim verspricht echtes Spektakel

Und so kommt er am Samstagabend mit Heidenheim zum Topspiel nach Düsseldorf und wir übertragen dieses sehr reizvolle Spiel ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV. Beide Mannschaften sind aktuell sehr gut unterwegs und holten in den letzten Wochen wichtige Siege.

Die Fortuna holte drei Dreier in den letzten vier Spielen und hat am Samstag die große Chance, sich doch noch in den Kampf um die Aufstiegsplätze einzumischen.

Gegner Heidenheim steht acht Punkte vor den Rheinländern und in diesem direkten Duell könnte die Mannschaft von Daniel Thioune sich erheblich annähern und hätte bei den noch ausstehenden Heimspielen gegen Darmstadt und den HSV vieles selber in der Hand.

Die eigene Heimstärke könnte der Fortuna in diesen wichtigen Wochen gewaltig in die Karten spielen.

Heidenheim hat in dieser Saison die Qualität direkt aufzusteigen

Die Heidenheimer haben Qualität und Selbstvertrauen derweil in den letzten Spielen sehr klar hinterlegt. Man war gespannt, wie sie die verspielte 3:0-Führung gegen den HSV mental verarbeiten würden. Die drei jüngsten Siege mit insgesamt 7:0 Toren sind ein klares Statement.

Sie stehen stabil auf Platz drei und könnten mit einem Sieg am HSV vorbeiziehen auf Platz zwei springen und die Hamburger damit vor ihrem Sonntagsspiel in Karlsruhe massiv unter Druck setzen. Heidenheim ist so stabil und gut, dass dem Club nach der Relegation 2020 in dieser Saison sogar der direkte Aufstieg in die erste Liga winkt.

In dieser wird Jan-Niklas Beste für mein Empfinden perspektivisch ohnehin landen. Er zeigt auffällige Alleinstellungsmerkmale in Sachen Physis, Mentalität, Instinkt für Vorlagen und Abschluss.

Jan-Niklas Beste: Wurzeln beim BVB

Am Samstag kommt er in das Bundesland seiner Heimat. Der gute Beste ist ein Hammer. Als gebürtiger Westfale landete er mit 10 Jahren in der Jugend von Borussia Dortmund, durchlief dort die komplette Jugend und wurde 2017 U19-Meister mit den BVB.

 03:00 2.Bundesliga: Tim Kleindienst ist der Unterschiedsspieler beim 1. FC Heidenheim

Das Finale habe ich selber für SPORT1 kommentiert. Vor unglaublichen 33.450 Zuschauern schlug Dortmund die Bayern im Signal Iduna Park im Elfmeterschießen. Am Samstag bin ich wieder dran. Und Beste auch.