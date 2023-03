2. Bundesliga mit Bielefeld - Heidenheim, St. Pauli, Hannover live im TV, Stream, Ticker

Im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg ist das Spitzen-Trio noch einmal enger zusammengerückt , in der Abstiegszone müssen über ein halbes Dutzend Team noch zittern. Am 23. Spieltag stehen sowohl oben als auch unten zwei Sechs-Punkte-Duelle auf dem Programm.

Bereits am Freitagabend kann sich der 1. FC Magdeburg nach dem 2:1-Erfolg in Hannover weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der FCM empfängt den 1. FC Kaiserslautern um 18.30 Uhr ( SPORT1-Liveticker ).

Der FCK seinerseits kann mit einem Auswärtssieg in Schlagdistanz zum dritten Tabellenplatz bleiben. Parallel will der SC Paderborn mit einem Dreier gegen den 1. FC St. Pauli an Heidenheim dranbleiben (Sport1-Liveticker).