2. Liga: Zoff eskaliert! Gael Ondoua darf Kabine von Hannover 96 nicht mehr betreten

So ist es dem einzigen WM-Teilnehmer des Klubs untersagt, die Kabine zu betreten. „Vorerst nicht“, bestätigte dazu Cheftrainer Stefan Leitl. Demnach wurden die Profis des Vereins bereits darüber informiert, dass sie Ondoua „rausschmeißen sollen“, sollte er sich im Lizenzspieler-Bereich blicken lassen.

Auch der Zutritt zum Stadion bleibt ihm verwehrt, so bekamen sogar die Ordner an der Stadionschranke entsprechende Anweisungen. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Hannover-Coach Leitl musteter Ondoua aus

Sportlich spielt der Nationalspieler Kameruns schon seit Monaten keine Rolle mehr. Vor dem Zweitligaspiel gegen Greuther Fürth kam es schließlich zu einem Eklat. Ondoua erschien in privaten Klamotten am Trainingsplatz der Profis und beschwerte sich. Hintergrund: Für vier Tage sollte der Mittelfeldakteur zur U23.

Ondoua unterstellt 96 politische Gründe

Seit der Auseinandersetzung trainiert der 27-Jährige in der Akademie und sorgte zudem für weiteren Ärger. So unterstellte er Hannover 96 in einer Kolumne für das russische Internetportal Sports.ru politische Gründe für seine Ausmusterung.