2. Bundesliga: Erster Absteiger steht fest - Heidenheim legt gegen den HSV vor

In der 2. Bundesliga ist die nächste Entscheidung am 33. Spieltag gefallen.

Nachdem Darmstadt 98 am Freitag mit einem 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte, steht der SV Sandhausen als Absteiger in die 3. Liga fest.