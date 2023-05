2. Bundesliga: St. Pauli oder Düsseldorf? Das Endspiel um die letzte Chance!

Gibt es einen Sieger, so rückt dieser dann ran an den HSV auf nur noch einen Punkt - und die Hanseaten spielen dann sonntags in Regensburg und müssen sich unter diesem Druck behaupten.

Steht es also am Samstag so ungefähr in der 80. Minute Unentschieden, müssten eigentlich beide Trainer ins ultimative „All-in“ gehen und zur Not mit dem Torwart stürmen. In dieser Situation bringt dir ein Punkt genau soviel wie kein Punkt - nämlich nichts. Also, volles Vollgas, und der Mutige soll belohnt werden!

Und dieses Top-Spiel steigt am Samstag im festlichsten Gewand, am legendären, natürlich komplett ausverkauften Hamburger Millerntor!

Denn wenn die Glocken läuten und Hells Bells erklingt, dann ist das immer wieder ein vehementes, atmosphärisches Prunkstück deutscher Fußballkultur und schlichtweg unvergleichbar einmalig.

Auch nach vielen Berufsjahren und so manchem, manchem Livespiel, inspiriert Dich das als Kommentator - und Du denkst Dir: „Jetzt gerade will ich nirgendwo anders sein auf der Welt!“ Ich freue mich riesig auf diese spezielle Stimmung und auf dieses Spiel, mit seiner großen Spannung und Wichtigkeit!

St. Pauli: Stärkste Rückrunde der Liga

Ich habe vergangenen Samstag St. Paulis Sieg in Darmstadt kommentiert. Als erste Mannschaft in dieser Saison konnten die Hamburger am Böllenfalltor gewinnen und das klar mit 3:0.

Der Sieg war geprägt von einer ganz großen Laufbereitschaft, extrem konzentrierter Defensivarbeit und offensiver Effizienz.

Es war in der gesamten Ausstrahlung ein hochverdienter Erfolg, bei dem aber trotzdem auch der Faktor Spielglück seine Rolle spielte.

Im wichtigen Moment wurde das eigene 1:0 als abgefälschter Ball zum Eigentor und zum zählenden Treffer, das spätere schnelle Anschlussgegentor der Lilien zum möglichen 1:2 zählte wegen einer knappen Abseitsstellung nicht.

Aber diese Dinge spielen Dir ja irgendwie immer dann in die Karten, wenn Du so einen sogenannten Lauf hast und der Karren einfach rollt. Und das tut er ohne Frage bei der besten Rückrundenmannschaft der Liga: Bärenstarke 12 der 14 Spiele unter Trainer Fabian Hürzeler wurden gewonnen.

Düsseldorf: Mit Rückenwind ans Millerntor

Mit diesem Selbstvertrauen gehen sie jetzt rein in die letzten drei Spiele und sind mit ihrer großen Heimstärke (in 15 Heimspielen nur eine Niederlage) für mich auch Favorit am Samstagabend.

Aber auch Gegner Düsseldorf kommt nach dem 3:0-Sieg gegen Kiel mit reichlich Rückenwind nach Hamburg. Die Fortuna verlor nur eines der jüngsten zehn Spiele und holte 21 Punkte.

Wie St. Pauli stand auch Düsseldorf nach dem 29. Spieltag noch neun Punkte hinter dem HSV. Aber weil dieser auf den letzten Metern der Saison wieder wackelt und dies vielleicht sogar mehr als je zuvor, sind es zwei Spiele und zwei Siege später nur noch vier.