2. Liga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern, 3:3 (2:1)

Im Spiel des 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der Club zog sich gegen FCK achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Nürnberg erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 40.525 Zuschauern durch Mats Möller Daehli bereits nach vier Minuten in Führung. In der 35. Minute brachte Jens Castrop das Netz für die Elf von Trainer Dieter Hecking zum Zappeln. Durch die Einwechslung von Philipp Klement, der für Ben Zolinski kam, sollte ein Ruck durch Lautern gehen (36.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Terrence Boyd auf Seiten des Teams von Coach Dirk Schuster das 1:2 (40.). Zur Pause wusste der 1. FC Nürnberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit einem Wechsel – Nicolai Rapp kam für Robin Bormuth – startete der 1. FC Kaiserslautern in Durchgang zwei. Kwadwo Duah beförderte das Leder zum 3:1 des Club über die Linie (49.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Dieter Hecking, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: James Lawrence und Fabian Nürnberger kamen für Felix Lohkemper und Lukas Schleimer ins Spiel (68.). Mit Hendrick Zuck und Marlon Ritter nahm Dirk Schuster in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Erik Durm und Daniel Hanslik. Das 2:3 von FCK stellte Julian Niehues sicher (88.). Als einige Zuschauer bereits Nürnberg als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Klement, der zum Ausgleich traf (95.). Am Schluss sicherte sich der 1. FC Nürnberg gegen Lautern einen Zähler.