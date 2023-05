Club-Profis bei Special Olympics zu Gast

Das deutsche Team für die Special Olympics World Games Berlin 2023 hat neue Fans gewonnen: Die Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg haben einen Tag nach ihrem 2:2 beim 1. FC Magdeburg das letzte Trainingscamp des Special Olympics Team Deutschland in Herzogenaurach besucht.

"Hier sind richtig gute Spieler und Spielrinnen dabei", sagte Felix Lohkemper, tags zuvor zweifacher Torschütze für den Club: "Die werden in Berlin ganz sicher erfolgreich sein."

In der deutschen Hauptstadt werden vom 17. bis 25 Juni erstmals in Deutschland die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stattfinden. An diesem Wochenende bestreiten mehr als die Hälfte der insgesamt 415 Athleten und Athletinnen der deutschen Mannschaft ihre letzten Vorbereitungslehrgänge.