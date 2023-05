Walter hofft auf FCH-Patzer: "Wäre schön, wenn sie stolpern"

„Es wäre schön, wenn sie stolpern. Das einzige, was wir tun können ist da zu sein, wenn sie einen Fehltritt haben“, sagte Walter vor dem Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr - Live im FREE-TV bei SPORT1 ) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Der Fokus liege aber eindeutig auf der eigenen Leistung, sagte Walter. Der HSV geht als Dritter in die beiden letzten Spiele, hat einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten Heidenheim und vier Zähler auf Spitzenreiter Darmstadt 98.

Schafft Darmstadt endlich den Aufstieg?

Heidenheim spielt am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen, Darmstadt muss bereits am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg ran.

„Die zweite Liga ist eine schwierige Liga. Wir kämpfen in jedem Spiel und wir kämpfen bis zum Ende“, sagte Walter. Heidenheim hatte am vergangenen Spieltag in Paderborn verloren (2:3).