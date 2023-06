2. Bundesliga-Relegation heute LIVE: SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld - das Hinspiel im TV, Stream, Ticker

Nach dem hochdramatischen 34. Spieltag in der zweiten und dritten Liga spielen der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld um den verbliebenden Startplatz in der zweithöchsten Spielklasse.

Die Arminia will dabei den zweiten Abstieg in Folge verhindern, hat allerdings nicht die besten Erinnerungen an die Relegation. Die Hessen hingegen wollen nach dem Wechselbad der Gefühle ihre dreijährige Zeit in der dritten Liga beenden.