Stürmer Simakala wechselt ablösefrei von Osnabrück nach Kiel

Mit 19 Toren in der abgelaufenen Saison hatte Simakala einen großen Anteil am Aufstieg der Niedersachsen. Beim 2:1-Erfolg im Endspiel um den Niedersachsen-Pokal bei Atlas Delmenhorst am vergangenen Wochenende war er ein letztes Mal für Osnabrück zum Einsatz gekommen.