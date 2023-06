Trainingsauftakt auf Schalke ohne Fährmann

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 startet das Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf den Zweitligastart ohne Torwart Ralf Fährmann.

Wenn sich das Team am Montag (ab 11.00 Uhr) erstmals nach dem Urlaub im Parkstadion trifft, absolviert Fährmann (34) wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade eine Laufeinheit. Das teilten die Schalker am Sonntag mit.