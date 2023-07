2. Bundesliga: 5:3-Spektakel! HSV siegt dank Glatzel dramatisch gegen Schalke 04 zum Auftakt

„Solche Spiele gab es schon ein paar Mal. Das ist einfach unbeschreiblich. 57.000 Fans, ein geiler Gegner, das sind die Gründe, warum ich hiergeblieben bin“, sagte Matchwinner Glatzel überglücklich am Sat.1 -Mikrofon. Auch wenig später bei Sky konnte er das Spektakel kaum in Worte fasse: „Unglaublich. Emotionen pur! Für sowas spielt man Fußball.“ Sein Trainer Tim Walter ließ mit einem Augenzwinkern durchblicken: „Er (Glatzel) hat drei Wochen Pause gehabt, da kann er heute auch mal treffen.“

HSV-Chancenwucher und Schalke-Platzverweis

In einer von Beginn an temporeichen und hochklassigen Partie legte der Gastgeber furios los und überrumpelte Schalke mit schnellem Kombinationsspiel und wilder Entschlossenheit. Erst scheiterte Glatzel zweimal gegen Fährmann-Vertreter Marius Müller (5./6.), dann war der Schlussmann machtlos: Der HSV-Topstürmer machte den Ball erst fest und startete dann an allen Schalkern vorbei in den Strafraum durch, um die Hereingabe von Immanuël Pherai zur Führung zu verwerten.