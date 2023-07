2. Bundesliga: Basler schätzt Aufstiegschancen von FC Schalke 04, Hertha BSC und HSV ein

Die 2. Bundesliga steht in den Startlöchern! Am Wochenende startet die neue Saison direkt mit dem Knaller zwischen dem Hamburger SV und Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 (am Freitag ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Mario Basler schätzt in seinem Podcast „Basler ballert“ die Aufstiegschancen für die Zweitliga-Schwergewichte ein und nennt Teams, die überraschen können.