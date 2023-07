Ticket-Wahnsinn um Liverpool-Spiel! KSC-Fans übernachten vor Fanshop

In den vergangenen Tagen wurden bereits rund 90 Prozent der Tickets für Heimfans an Dauerkarteninhaber und KSC -Mitglieder verkauft. Aufgrund der enormen Nachfrage kam es dabei teilweise zu Serverproblemen beim Online-Ticketverkauf.

Am Montag begann der Verkauf der letzten rund 3.000 Eintrittskarten für das Eröffnungsspiel des umgebauten BBBank Wildpark. Davon waren 500 Tickets auch am Fanshop in der Innenstadt erhältlich.