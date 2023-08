2. Bundesliga heute: SV Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der SV Wehen Wiesbaden trifft heute Abend auf den Karlsruher SC und beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel.

Während Wiesbaden bereits einen Sieg und ein Remis in dieser Saison erzielt hat, konnte der Karlsruher SC sein letztes Spiel gegen den Hamburger SV mit 2:1 gewinnen. Die letzten 7 Heimspiele von Wiesbaden waren durch mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gekennzeichnet, was darauf hindeutet, dass sie versuchen werden, frühzeitig in Führung zu gehen.

Obwohl der SV Wehen Wiesbaden in der letzten Saison gegen Karlsruhe verlor, haben sie in der Saison 2019/20 jeweils ihre Heim- und Auswärtsspiele gegen Karlsruhe gewonnen. Es wird interessant zu sehen sein, ob Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski sein Wissen über seine ehemalige Mannschaft nutzen kann, um den Sieg zu erzielen. Wiesbaden hat in den letzten drei Spielzeiten jeweils an den ersten beiden Spieltagen der Zweitliga-Saison ungeschlagen bleiben können, und hierbei hoffen sie, heute Abend ihre Serie fortsetzen zu können.

Beide Mannschaften setzten in ihren letzten beiden Spielen auf den Einsatz von Einwechselspielern, die jeweils auch ein Tor erzielen konnten. Der Karlsruher SC hat auch eine erstaunliche Bilanz in den vergangenen 18 Zweitligaspielen und wird Selbstvertrauen aus ihrem letzten Sieg ziehen. Jede Mannschaft wird versuchen, ihre Stärken auszuspielen, und es lässt sich ein spannendes Match erwarten.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

