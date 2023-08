2. Bundesliga: Nach Hodentumor - Skepsis bei Klubsuche

Der im Vorjahr an einem Hodentumor erkrankte Fußball-Profi Timo Baumgartl sieht in seiner Krankheit auch einen Grund für Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Klub. „Ich möchte Vertrauen spüren, das ist für mich als Spieler sehr wichtig. Es gab immer wieder ein bisschen Skepsis - auch wegen der Krankheit“, sagte der Neuzugang des Zweitligisten Schalke 04.

Auch wenn sich "für immer etwas in meinem Leben verändert" habe, sei das Kapitel jetzt "für mich abgeschlossen. Ich möchte mich rehabilitieren und zu alter Leistungsstärke zurückfinden", sagte Baumgartl.

Baumgartl versteht Skepsis

Eine gewisse Skepsis ihm gegenüber könne er allerdings nachvollziehen. „Es gibt nicht so viele Spieler, die nach einer solchen Krankheit zurückgekommen sind. Marco Russ hat es geschafft, Sebastien Haller und ich, ein, zwei andere Spieler im Ausland auch“, sagte Baumgartl, der während seiner Krankheit von der PSV Eindhoven an Union Berlin ausgeliehen war: „Ich habe aber schon in den Einsätzen für Union bewiesen, dass ich wieder auf dem Weg zu alter Stärke bin.“