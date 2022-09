Union Berlin: Timo Baumgartl mit emotionalem Statement nach Comeback

„Ein Moment, der alles verändert hat. Fünf Monate, die mein Leben für immer prägen werden. Unzählige Menschen, die mich vom Anfang bis zum Ende meiner Leidenszeit begleitet haben. Keine Worte für all den unglaublich positiven Support seit meinem Gang an die Öffentlichkeit“, schrieb der 26-Jährige am Sonntagabend bei Instagram. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)