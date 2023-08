2. Bundesliga: Schalke - Kaiserslautern 3:0, Luthe und Tomiak fliegen bei Lautern

Der FC Schalke hat den drohenden Fehlstart in die 2. Bundesliga abgewendet und zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem 3:0 (1:0) den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Fans der Könisgblauen kochen dennoch aufgrund eines Choreo-Verbots und teilen gegen die Sicherheitsbehörden aus.

Auch auf dem Feld entwickelte sich ein hitziges Duell zweier Traditionsklubs vor mehr als 61.000 Zuschauern in der ausverkauften Veltins Arena. Bitter für Kaiserslautern: Die Roten Teufel beendeten die Partie nur mit neun Spielern.

Schuster: „Haben uns selbst beschissen“

Somit war die Bahn frei für Schalke. Die Hausherren waren durch einen Kopfball von Torjäger Simon Terodde nach einem Freistoß von Ouwejan in Führung gegangen (13.).

Er stellte damit einen Rekord ein, weil er in seinem neunten Zweitliga-Spiel in Serie traf. Das gelang zuvor nur Heinz Traser (1982/1983), Theo Gries (1992/1993) und Martin Driller (2000).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Später erhöhte Kenan Karaman per Abstauber ins leere Tor (69.). Der eingewechselte Keeper Julian Krahl wehrte den Ball unglücklich nach vorne ab, nachdem er deutlich wegrutschte. In der Nachspielzeit traf Joker Bryan Lasme (90.+3).

Auch Terodde legte den Finger bei SPORT1 in die Wunde: „Heute lief viel in unsere Richtung - gerade die Platzverweise. Die ersten Minuten hatten wir aber schon echt zu knabbern mit deren Spiel.“

Baumgartl debütiert bei Schalke

Der Bundesliga-Absteiger rückt in der Tabelle auf den achten Platz vor. Kaiserslautern ist währenddessen nach zwei Pleiten neues Schlusslicht.

Denn in der ersten Hälfte hatten die Pfälzer die besseren Chancen und setzten die Schalker Defensive immer wieder unter Druck. Das neuformierte Innenverteidiger-Duo Timo Baumgartl und Marcin Kaminski hatte viel zu tun.

Von Schalke kam erst in doppelter Überzahl mehr nach vorne. Karaman forderte den eingewechselten Keeper Julian Krahl mit seinen Schüssen (65./85).

Müller „im Genießermodus“

Für Lautern verpasste Terrence Boyd den Anschluss nach starkem Solo noch einmal (87.). Er scheiterte am starken Müller.

“Ich bin seit Wochen im Genießermodus. Was will man eigentlich mehr? Ich war vier Jahre in der Schweiz. Da ist alles kleiner“, freute sich der Keeper bei SPORT1 vor allem über die Stimmung.