2. Liga: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig, 2:1 (2:0)

Luca Schuler brachte die Gäste in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Amara Condé den Vorsprung des 1. FC Magdeburg in der 32. Minute aus. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm Braunschweig gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Johan Gómez und Marvin Rittmüller für Maurice Multhaup und Keita Endo auf dem Platz. Wenig später kamen Mo El Hankouri und Jamie Lawrence per Doppelwechsel für Léon Bell Bell und Cristiano Piccini auf Seiten von Magdeburg ins Match (85.). Anthony Ujah war es, der vor 28.350 Zuschauern in der 94. Minute den Anschlusstreffer für Eintracht Braunschweig sicherstellte. Obwohl dem 1. FC Magdeburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Braunschweig zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.