Fehlstart? Dardai verteidigt Hertha-Stars nach der zweiten Pleite

Der Bundesliga-Absteiger hatte nach dem späten Treffer des eingewechselten Lasse Günther (90.+2) als Verlierer das Feld verlassen. Auch den Auftakt bei Fortuna Düsseldorf hatte der Hauptstadtklub mit 0:1 verloren. Der „fünfte Umbruch in fünf Jahren“, betonte Dardai am Sky -Mikrofon, sei eben nicht so einfach zu verkraften.

Der Ungar ist jedoch überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit bis zum Erfolg sei. Am Freitagabend gab sein Team 19 Torschüsse ab, ehe Günther in der Nachspielzeit zuschlug.

„Es muss ein Dosenöffner kommen“

Die Aufgaben in der Liga werden dabei nicht unbedingt leichter. Nach dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Carl Zeiss Jena wartet am 19. August (20.30 Uhr/Sky und Sport1) das Topspiel beim Hamburger SV auf die Berliner.