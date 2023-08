Fehler-Festival in Kiel: Holstein verpasst Tabellenführung gegen Magdeburg

Holstein Kiel hat den ersten Dämpfer der jungen Saison kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonntag nach zwei Siegen zum Ligastart mit 2:4 (1:2) gegen den 1. FC Magdeburg und musste die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen lassen.