Pál Dárdai in der Aufstellung? Verwirrung um Hertha-Coach

Große Verwirrung in Berlin! Vor dem Spiel zwischen Hertha BSC und dem SV Wehen Wiesbaden, das die Wiesbadener durch einen Last-Minute-Treffer letztlich mit 1:0 gewannen , tauchte auf dem Spielberichtsbogen ein Name auf, der für Fragezeichen sorgte.

So war in der Mannschaftsaufstellung mit der Nummer 27 ein gewisser „Pál Dárdai“ aufgestellt. Vor dem Match wurde der ungarische Trainer deshalb im Interview bei Sky gefragt, was es damit auf sich habe. „Heute als Spielertrainer?“, fragte Moderator Thomas Wagner.