2. Bundesliga heute: FC St. Pauli gegen Holstein Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen der FC St. Pauli und Holstein Kiel in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Störche haben in der eingleisigen 2. Liga bereits zwölfmal gegen den FC St. Pauli gespielt und dabei fünf Siege errungen. Allerdings haben sie auch gegen keinen anderen Zweitligisten so oft verloren wie gegen die Kiezkicker. Der FC St. Pauli muss auf Kapitän Jackson Irvine verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt. Seit dessen Transfer im Juli 2021 holte der FCSP mit dem Australier auf dem Platz durchschnittlich 1,7 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur 1,3.

Holstein Kiel hat in den letzten sechs Ligapartien fünf Siege errungen und spielt mit zwölf Punkten nach den ersten fünf Zweitliga-Saisonspielen seine zum Vergleichszeitpunkt stärkste Spielzeit in der eingleisigen 2. Liga. Der FC St. Pauli ist erstmals seit zwölf Jahren nach den ersten fünf Spielen einer Zweitliga-Saison noch ungeschlagen. Die Kiezkicker sind saisonübergreifend sogar seit zehn BL2-Spielen ungeschlagen und stellen damit aktuell das Team ohne Niederlage in der Liga dar. Allerdings holte der FCSP aus den ersten beiden Heimspielen dieser Zweitliga-Saison nur zwei Punkte und ist das einzige Team, das zuhause noch nicht getroffen hat und auch noch kein Gegentor kassiert hat.

Der FC St. Pauli stellt mit nur zwei Gegentoren die beste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Allerdings schossen die Kiezkicker auch erst drei Tore, geteilter Liga-Tiefstwert mit Braunschweig. Holstein Kiel erzielte in dieser Zweitliga-Saison neun Tore durch sieben verschiedene Torschützen. Simon Zoller steht vor seinem Pflichtspieldebüt für den FC St. Pauli und hat in seiner letzten Zweitliga-Saison für Bochum 15 Tore und sechs Vorlagen erzielt. In fünf Zweitliga-Spielen gegen Holstein Kiel erzielte er vier Treffer, nur gegen St. Pauli mehr. Es bleibt abzuwarten, ob Zoller heute für den FCSP treffen wird und ob die Kiezkicker ihre Heimschwäche überwinden können.

Wird FC St. Pauli gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FC St. Pauli gegen Holstein Kiel im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

