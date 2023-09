2. Bundesliga: Nächste Pleite für den HSV! Bayern-Flop überzeugt bei Osnabrück

Nächste Enttäuschung für den Hamburger SV! Nach der Pleite in Elversberg verlor die Mannschaft von Trainer Tim Walter beim VfL Osnabrück mit 1:2 (1:2). Robert Glatzel brachte die Gäste nach einem sehenswerten Außenrisspass von László Bénes in Führung (12.). Die mutig aufspielenden Osnabrücker drehten die Partie noch vor dem Pausenpfiff durch Tore von Erik Engelhardt (16.) und Oumar Diakhité (39.).

Nach dem erfolgreichen Saisonstart ist es bereits die zweite Niederlage in Folge für den HSV. Die Norddeutschen verpassten damit den Sprung auf Rang eins. Daniel Heuer Fernandes zeigte sich nach dem Spiel bei Sky enttäuscht. „Das ist nicht das, was ich sehen will von meiner Mannschaft und schon gar nicht das, was die Fans erwartet haben. Wir müssen das schleunigst verbessern und aufhören über den Anspruch zu reden, es war nicht der Anspruch den wir haben und in nächster Zeit sollten wir anfangen die Qualität auch auf den Platz zu bringen“, sagte Hamburgs Schlussmann.