2. Liga: Braunschweig - St. Pauli, Kaiserslautern - Nürnberg und Wiesbaden - Schalke LIVE im TV, Stream und Ticker

Schon am Samstagmittag stehen die Schalker mächtig unter Druck. Nach drei Niederlagen aus vier Spielen muss für die Knappen auswärts gegen Wehen Wiesbaden (ab 13 Uhr im LIVETICKER) ein Sieg her. Ansonsten droht dem Team von Trainer Thomas Reis bereits früh in der Saison die erste handfeste Krise.