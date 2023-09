2. Liga: FC St. Pauli – FC Schalke 04, 3:1 (1:1)

Vor 29.546 Zuschauern ging das Heimteam in Front: Marcel Hartel war vom Punkt erfolgreich. Sebastian Polter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für S04 ein (29.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Hartel traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für den FC St. Pauli (57.). In der 66. Minute stellte Schalke personell um: Per Doppelwechsel kamen Soichiro Kozuki und Assan Ouédraogo auf den Platz und ersetzten Yusuf Kabadayı und Paul Seguin. St. Pauli baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Carlo Boukhalfa in der 92. Minute traf. Am Schluss siegte der FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04.