Baumgartls Interview war ein Hilfeschrei! - Kommentar von Patrick Berger

Timo Baumgartl hat nach der vierten Liganiederlage in einem TV-Interview massive Kritik an Trainer Thomas Reis geübt – und wurde dafür prompt strafversetzt. Eine Verbannung in die U23 und eine Geldstrafe, die nach SPORT1 -Informationen die Höhe eines halben Monatsgehalts haben soll, hat der kriselnde Pott-Klub am Sonntag verkündet.

Große Teile der Mannschaft sind verunsichert

Der Abwehrspieler, der sich aufgrund der schwachen Leistungen freilich auch an die eigene Nase packen muss, hat nur das ausgesprochen, was sich viele Spieler und Fans seit Wochen denken. Schalke spielt zu risikobehaftet, ist in der mannorientierten Verteidigung zu anfällig (was die 15 Gegentore zeigen) und wird von den Gegnern phasenweise an die Wand gespielt.