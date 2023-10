2. Bundesliga heute: Hannover - Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der Freitagabend in der 2. Bundesliga verspricht Spannung pur: Hannover 96 empfängt den 1. FC Magdeburg um 18:30 Uhr in einem Spiel, das aufgrund der bisherigen Leistungen beider Teams kaum vorhersehbar ist. Dies ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im deutschen Profifußball, wobei beide Teams in der vergangenen Saison jeweils ihr Heimspiel verloren haben. Hannover 96, das seine letzten beiden Zweitliga-Heimspiele gewonnen hat, wird versuchen, seine beeindruckende Offensive, die bisher 20 Tore in den ersten neun Spielen erzielt hat, weiter auszubauen. Der 1. FC Magdeburg hingegen, der in dieser Saison bereits 18 Tore erzielt hat, wird versuchen, seine beste Zweitliga-Saison bisher fortzusetzen.

Die Schlüsselspieler

Ein Blick auf die Schlüsselspieler beider Teams zeigt, dass Hannovers H. Nielsen eine entscheidende Rolle spielt. Wenn er zu Hause getroffen hat, hat Hannover zuletzt dreimal vor eigenem Publikum gewonnen. Allerdings wird er aufgrund einer Rotsperre in diesem Spiel fehlen. Auf der anderen Seite hat Magdeburgs Luc Castaignos alle seine drei Tore in dieser Zweitliga-Saison als Einwechselspieler erzielt, was ihn zum erfolgreichsten Joker der Saison macht. Magdeburg ist zudem das Team mit den meisten Jokertoren in dieser Zweitligasaison.

Die Statistiken sprechen für sich

Die Statistiken zeigen, dass beide Teams in dieser Saison besonders effizient im Torabschluss sind und ihre jeweiligen Expected-Goals-Werte deutlich übertroffen haben. Hannover hat seinen xG-Wert um 5.3 übertroffen, während Magdeburg 4.6 mehr Tore erzielt hat als erwartet. Zudem ist Hannover in dieser Saison in sieben der neun Spiele mit 1:0 in Führung gegangen und hat insgesamt 424 Minuten in Führung gelegen. Magdeburg hingegen blieb zuletzt in vier BL2-Spielen in Folge sieglos, hat aber in den letzten 15 erfolgreichen Auswärtsspielen jeweils mindestens drei Tore erzielt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken auch in diesem Spiel Bestand haben werden.

Wird Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----