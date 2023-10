2. Bundesliga heute: Holstein Kiel gegen Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In der 2. Bundesliga steht ein spannendes Duell bevor: Holstein Kiel trifft auf den SV 07 Elversberg. Das Spiel findet am heutigen Sonntag, den 08.10.23 um 13:30 Uhr statt. Beide Teams haben in dieser Saison bereits beachtliche Leistungen gezeigt. Holstein Kiel, mit 15 Punkten nach acht Partien, spielt seine zweitbeste Saison in der 2. Liga. Besonders hervorzuheben ist dabei Benedikt Pichler, der beim 2:0-Sieg gegen den Karlsruher SC sein drittes Tor in dieser Zweitliga-Saison erzielte. Die SV Elversberg hingegen ist seit vier Zweitliga-Partien unbesiegt und konnte dabei zehn Punkte sammeln.

Die Historie der beiden Teams spricht für die SV Elversberg. In den beiden Pflichtspielen im Profifußball gegen Holstein Kiel blieb Elversberg ungeschlagen. Zudem verlor Elversbergs Trainer Horst Steffen keines seiner fünf Spiele gegen Holstein Kiel in der 3. Liga. Allerdings hat Holstein Kiel in dieser Saison in jedem der acht Spiele getroffen – eine Leistung, die sonst nur der Hamburger SV vorweisen kann. Zudem erzielte Kiel zuletzt in sechs Heimspielen in Folge mindestens zwei Tore, was den Störchen in der 2. Liga zuvor noch nie gelungen ist.

Trotz der starken Offensivleistung hat Holstein Kiel in diesem Jahr die meisten Heimniederlagen in der 2. Liga kassiert und die meisten Heimgegentore zugelassen. Die SV Elversberg hingegen hat sieben Punkte in ihren ersten vier Auswärtsspielen in der 2. Liga geholt – eine Ausbeute, die zuletzt Holstein Kiel in der Saison 2017/18 erreicht hat. Allerdings hat Elversberg in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Führungen verspielt. Es bleibt also abzuwarten, welches Team am Ende die Oberhand behält. Eines ist jedoch sicher: Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Match freuen.

Wird Holstein Kiel gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----