2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Hansa Rostock, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und die Hansa ohne Torerfolg in die Kabinen. Ivan Prtajin, der von der Bank für John Iredale kam, sollte für neue Impulse bei der SV Wehen Wiesbaden sorgen (65.). In der 72. Minute stellte Rostock personell um: Per Doppelwechsel kamen Kai Pröger und Júnior Brumado auf den Platz und ersetzten Nils Fröling und Juan José Perea. Gleich drei Wechsel nahm Wiesbaden in der 78. Minute vor. Nick Bätzner, Amar Ćatić und Thijmen Goppel verließen das Feld für Kianz Froese, Lasse Günther und Sascha Mockenhaupt. 89 Minuten dauerte es, bis die 8.619 Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Prtajin markierte das 1:0 für die SV Wehen Wiesbaden. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Wiesbaden und FC Hansa Rostock aus.