FC Schalke: Geraerts bekommt Co-Trainer - Klarheit auch über neuen Vorstandsboss

Nächste große personelle Weichenstellungen beim FC Schalke 04 : Nur einen Tag nach der Vorstellung von Karel Geraerts als neuer Cheftrainer hat der krisengeschüttelte Traditionsklub in der 2. Bundesliga nun auch einen neuen Klub-Boss gefunden.

Wie die Königsblauen am Dienstag mitteilten, wurde Matthias Tillmann mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen Vorsitzenden und Sprecher des Vorstands einbestellt.

Schalke 04: Nächste Personalentscheidungen nach Geraerts

„Wir freuen uns, dass Tim nun Teil des Trainer-Teams sein wird. Dass er und Karel eingespielt sind, ist ein großer Vorteil. Darüber hinaus verfügt Tim als ehemaliger Profi und Jugendkoordinator in Brügge über einen wertvollen Erfahrungsschatz, der sehr gut zu Schalke passt“, wird Sportdirektor André Hechelmann auf der Homepage des Vereins zitiert.

Smolders absolvierte als Spieler mehr als 400 Partien in den höchsten Spielklassen Belgiens und in den Niederlanden. Zu den Stationen des 43-Jährigen zählten unter anderem der FC Brügge, RBC Roosendaal, RSC Charleroi, KAA Gent und Cercle Brügge. In der Champions League spielte der zentrale Mittelfeldspieler dreimal, im UEFA-Cup und der Europa League kam er insgesamt 15-mal zum Einsatz.