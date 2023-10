Schalke 04 stellt den neuen Cheftrainer Karel Geraerts vor - Die PK im Liveticker

+++ Neuer Trainer kurz vor der PK schon offiziell +++

+++ Belgischer Erfolgstrainer Geraerts soll Schalke retten +++

Schalke 04 verkündet auf der anstehenden Pressekonferenz, was SPORT1 schon am Samstag vermeldet hatte: Karel Geraerts wird neuer Cheftrainer. Geraerts war in der vergangenen Saison Trainer des belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise, es war seine erste Stelle als Chefcoach. Nach starker Hauptrunde hatte er mit dem Team um den jetzigen Leverkusener Torjäger Victor Boniface in den Playoffs als Dritter den Meistertitel verpasst und danach gehen müssen. Bei S04 erhält er nach SPORT1-Informationen nun einen Vertrag, der über die aktuelle Saison hinausgeht.