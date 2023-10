"Meine Fresse!" Hertha-Profi faltet Mitspieler zusammen

Aber der Reihe nach: In der 65. Minute spielte Herthas Andreas Bouchalakis beim Stand von 1:1 im Spielaufbau einen schlampigen Querpass zu Marc Oliver Kempf, Nürnbergs Benjamin Goller ging dazwischen und wurde von Kempf zu Fall gebracht.

„Schweinepass von Bouchalakis“

Sein Torhüter habe eine „Fehlentscheidung“ getroffen, ärgerte sich Nürnbergs Trainer Christian Fiel über den Platzverweis. „Ivan bekommt den Pass in den Rücken und weiß nicht, was hinter ihm passiert. Der Gegner ist vor ihm am Ball, Ivan versucht nochmal reinzukommen. Das ist eine Rote Karte.“